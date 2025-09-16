Экс-главред российского Playboy ушел на СВО

Бывший главный редактор российской версии журнала Playboy Владимир Ляпоров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

«Рассмотрение уголовного дела Ляпорова приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны», — говорится в сообщении суда.

В правоохранительных органах добавили, что по условиям контракта Ляпоров должен отправиться в зону СВО.

В апреле Ляпоров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, мужчина занимался хищением денежных средств у других граждан. При этом свою деятельность он осуществлял под предлогом инвестирования в компании London Legal Capital и Prime Westminster LTD. Общий ущерб оценивается в более чем 50 млн рублей.

Экс-главред признал вину в одном из эпизодов мошенничества. Всего Ляпорову предъявлено обвинение по пяти эпизодам.

