Против экс-главреда российского Playboy завели дело о мошенничестве

Бывший главный редактор российской версии журнала для взрослых Playboy Владимир Ляпоров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах отмечается, что мужчина занимался хищением денежных средств у других граждан. При этом свою деятельность он осуществлял под предлогом инвестирования в компании London Legal Capital и Prime Westminster LTD.

«Общий ущерб по настоящему уголовному делу оценивается в более чем 50 млн рублей», — уточняется в материалах.

9 апреля суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ее поместили в следственный изолятор на срок до 7 июня 2025 года.

По данным следствия, женщина оформила трудоустройство в учебном заведении на несуществующего сотрудника и через него присвоила около 10 млн рублей. Более того, с 2021 по 2023 год официальная заработная плата Ильиной по неизвестным причинам выросла более чем в два раза. На этом фоне ректора задержали, а затем возбудили против нее уголовное дело.

Ранее в отношении бывшего директора компании «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского возбудили уголовное дело о растрате.