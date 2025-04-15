Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Против экс-главреда российского Playboy завели дело о мошенничестве

Экс-главреда российского Playboy Ляпорова обвинили в хищении более 50 млн рублей
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший главный редактор российской версии журнала для взрослых Playboy Владимир Ляпоров стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах отмечается, что мужчина занимался хищением денежных средств у других граждан. При этом свою деятельность он осуществлял под предлогом инвестирования в компании London Legal Capital и Prime Westminster LTD.

«Общий ущерб по настоящему уголовному делу оценивается в более чем 50 млн рублей», — уточняется в материалах.

9 апреля суд арестовал ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ее поместили в следственный изолятор на срок до 7 июня 2025 года.

По данным следствия, женщина оформила трудоустройство в учебном заведении на несуществующего сотрудника и через него присвоила около 10 млн рублей. Более того, с 2021 по 2023 год официальная заработная плата Ильиной по неизвестным причинам выросла более чем в два раза. На этом фоне ректора задержали, а затем возбудили против нее уголовное дело.

Ранее в отношении бывшего директора компании «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского возбудили уголовное дело о растрате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами