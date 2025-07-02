Маньяк-душитель из Астрахани отправился на СВО

64-летний маньяк Ваган Сафарян, известный как «астраханский душитель», весной отправился в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, уголовное дело в его отношении приостановлено.

«Ранее задержанный ... 64-летний Ваган Сафарян весной этого года подписал контракт и убыл в зону СВО в подразделение штурмовиков. Уголовное дело в отношении него ... приостановлено с 29 апреля», — говорится в сообщении.

«Астраханский душитель» уже отсидел 19 лет за преступление, совершенное в 2004 году. Он отбывал наказание в астраханской ИК-2.

До этого адвокат Евгений Харламов рассказал, что в России не было случаев, чтобы пожизненно осужденных преступников отпускали на СВО.

Юрист уточнил, что для ходатайства об УДО отбывающий пожизненное наказание должен отсидеть не менее 25 лет.

В марте президент России Владимир Путин убедил руководство Минобороны присвоить звание Героя России военнослужащему, который попал на СВО добровольцем из колонии.

Ранее Путин не смог сдержать эмоций от рассказа матери участника СВО о героизме сына.