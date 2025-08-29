Мобилизация на Украине уже всех «‎допекла», и общество может скоро не выдержать напряжения. Такое мнение высказал пленный военнослужащий украинской армии Сергей Постник на видео, распространенном Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«‎Допекло уже людей, что тут говорить. Кого-то уже вообще достало. Забирают ведь кого — самых родных, сыновей. Я думаю, что люди не выдержат так еще долго. Потому что уже достало каждого, каждую семью, у кого есть сын, отец. Скоро что-то произойдет, потому что так не может быть», — сказал он.

По словам Постника, он находился на позиции в составе группы из восьми военных. Российские бойцы обошли лес, где он был, с тыла. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен, поскольку не понимали, что делать дальше. Известно, что им разрешили отступать, но было некуда.

Мужчину мобилизовали дважды. Первый раз Постника, по его словам, принудительно отправили на Антитеррористическую операцию (АТО). Военный отметил, что в ВСУ оказался несмотря на проблемы со здоровьем: суставами и позвоночником.

