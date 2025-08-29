На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный раскритиковал мобилизацию

Пленный военный ВСУ заявил, что украинцы устали от мобилизации
true
true
true
close
Shutterstock

Мобилизация на Украине уже всех «‎допекла», и общество может скоро не выдержать напряжения. Такое мнение высказал пленный военнослужащий украинской армии Сергей Постник на видео, распространенном Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«‎Допекло уже людей, что тут говорить. Кого-то уже вообще достало. Забирают ведь кого — самых родных, сыновей. Я думаю, что люди не выдержат так еще долго. Потому что уже достало каждого, каждую семью, у кого есть сын, отец. Скоро что-то произойдет, потому что так не может быть», — сказал он.

По словам Постника, он находился на позиции в составе группы из восьми военных. Российские бойцы обошли лес, где он был, с тыла. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен, поскольку не понимали, что делать дальше. Известно, что им разрешили отступать, но было некуда.

Мужчину мобилизовали дважды. Первый раз Постника, по его словам, принудительно отправили на Антитеррористическую операцию (АТО). Военный отметил, что в ВСУ оказался несмотря на проблемы со здоровьем: суставами и позвоночником.

Ранее колумбийский наемник рассказал о пытках ВСУ российских военнослужащих.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами