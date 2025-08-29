На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР после атаки украинского БПЛА произошло частичное отключение света

Минтопэнерго ЛНР: в Северодонецкой агломерации после атаки БПЛА пропал свет
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал энергетическую инфраструктуру Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона в Telegram-канале.

По данным ведомства, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецкой агломерации произошло отключение света.

«Специалисты «Луганскэнерго» АО «Юго-Западная ЭСК» оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые были завершены в кратчайшие сроки. По состоянию на 14:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru») абонентам Северодонецкой агломерации восстановлено электроснабжение», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в результате атаки никто не пострадал.

25 августа журналисты ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщили, что город Рубежный в ЛНР подвергся атаке со стороны ВСУ. Украинские войска нанесли удар по стоянке строительной техники на улице Менделеева.

В результате три автомобиля получили повреждения. Три человека пострадали, из них выжили двое.

Ранее в ЛНР два человека получили ранения в результате удара ВСУ по автомобильной заправочной станции.

