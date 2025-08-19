Украинский дрон попал по заправке в ЛНР, есть раненые

Правительство ЛНР: беспилотник ВСУ ударил по заправке в Рубежном, двое ранены

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по заправке в городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР). В результате два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

«В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС. Также в результате удара был уничтожен автомобиль», — сказано в сообщении.

Оперативные службы не допустили распространения огня, поэтому тяжелых последствий удалось избежать, добавили власти.

В начале августа в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в пригороде Сватово пострадали пожилые супруги. Мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы.

15 августа глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о запрете публикации в сети фото и видео с мест атак украинской армии. Глава региона отметил, что запрещенные материалы будут удаляться из открытых источников в сети.

Ранее жительница ДНР получила ранения в результате атаки беспилотника.