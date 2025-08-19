На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский дрон попал по заправке в ЛНР, есть раненые

Правительство ЛНР: беспилотник ВСУ ударил по заправке в Рубежном, двое ранены
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины ударил по заправке в городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР). В результате два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

«В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС. Также в результате удара был уничтожен автомобиль», — сказано в сообщении.

Оперативные службы не допустили распространения огня, поэтому тяжелых последствий удалось избежать, добавили власти.

В начале августа в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в пригороде Сватово пострадали пожилые супруги. Мужчина и женщина 1956 и 1955 годов рождения получили минно-взрывные травмы.

15 августа глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о запрете публикации в сети фото и видео с мест атак украинской армии. Глава региона отметил, что запрещенные материалы будут удаляться из открытых источников в сети.

Ранее жительница ДНР получила ранения в результате атаки беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами