На Западе заявили о превосходстве китайского FK-3000 над российским «Панцирем»

MWM: китайский ЗРПК FK-3000 бросает вызов российскому «Панцирю»
true
true
true
close
Global Times" class="item-image" loading="lazy">
Кадр из видео/Global Times

Китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000 может превзойти российский ЗРПК «Панцирь» по характеристикам. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Комплекс, замеченный на репетиции парада в Пекине, визуально напоминает российский ЗРПК, который уже зарекомендовал себя в боевых условиях. FK-3000 базируется на шасси трехосного грузовика с бронированной кабиной. Он вооружен автоматической пушкой калибра 30 мм, а также способен нести до 24 полноразмерных ракет или 96 мини-ракет, предназначенных для перехвата дронов.

Система оснащена как радиолокационной, так и оптико-электронной системами наведения. Уникальность FK-3000 в том, что он может одновременно использовать пулеметы и ракеты, что повышает эффективность при отражении атак из воздуха.

Эксперты отмечают, что китайская система может обладать более высокими эксплуатационными характеристиками, чем российский «Панцирь».

FK-3000 уже поступил на вооружение моторизованных бригад Народно-освободительной армии Китая, отметили источники.

Впервые FK-3000 был представлен на авиасалоне Airshow China 2022 в Чжухае. Вооружение разработано Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией. По словам военного эксперта Юрия Лямина, комплекс может поражать разные цели, включая беспилотники, на расстоянии до 12 км.

Ранее в МИД сообщили о секретном оружии России.

