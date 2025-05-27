Власти рассказали об атаке ВСУ на Калужскую область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в своем Telegram-канале, что при перехвате пяти украинских беспилотников над регионом никто не пострадал.

«Ночью на границе Калужской и Тульской областей силами ПВО уничтожены 5 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — поделился Шапша.

Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам и не трогать их в случае обнаружения, так как иногда граждане находят их раньше специалистов экстренных служб. Обломки беспилотников представляют опасность, так как на них может оставаться взрывчатка.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Большинство аппаратов были сбиты над Белгородской областью — 56 дронов. Еще 25 уничтожили над Воронежской областью, семь — во Владимирской, пять — в Калужской, четыре — в Тульской, по одному — в Ростовской и Липецкой областях.

Ранее на окраине Калуги уничтожили беспилотник.