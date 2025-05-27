Средства ПВО ночью уничтожили 99 украинских беспилотников над Россией

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве пояснили, что летательные аппараты сбили в период с 20:00 26 мая до 7:00 27-го. Большинство аппаратов были сбиты над Белгородской областью — 56 дронов. Еще 25 уничтожили над Воронежской областью, семь — во Владимирской, пять — в Калужской, четыре — в Тульской, по одному — в Ростовской и Липецкой областях.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ». Инцидент произошел в деревне Свобода Рыльского района. В результате атаки дрона сгорела кабина грузовика, пострадавших нет.

В ночь на 26 мая российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Девять БПЛА были сбиты над Орловской областью, пять — над Курской, еще три — над Тульской и Ярославской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.