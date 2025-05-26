На окраине Калуги уничтожили беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На месте работает оперативная группа. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона.

Утром 26 мая Шапша сообщил, что над Калужской областью ночью уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. По словам главы региона, три дрона сбили над Жуковским районом, по одному — над Думиничским районом и на окраине Обнинска.

Накануне губернатор Калужской области сообщил, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник на окраине Обнинска. Шапша отметил, что на месте работала оперативная группа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее на окраине Обнинска в Калужской области сбили дрон ВСУ.