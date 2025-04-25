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Ранее судимый украинец застрял в России из-за спецоперации

72.ru: гражданина Украины не смогли выдворить из России из-за спецоперации
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Федерация Мигрантов России

Украинского гражданина, чье пребывание в России признали нежелательным, не смогли выдворить из РФ из-за специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрий Рябцев, передает 72.ru.

Издание уточнило, что мужчина ранее был судим за преступление на территории России. В исправительной колонии он провел восемь лет и шесть месяцев. После его освобождения, МВД признало пребывание украинца в стране нежелательным и приняло решение о депортации на Украину.

По словам общественника, 29-летний гражданин Украины застрял в Центре временного содержания иностранцев (ЦВСИГ) уже на полгода. Всякий раз, когда истекает срок его задержание, его продлевают через суд.

Рябцев отметил, что из-за военного конфликта мужчина буквально оказался в «бюрократической ловушке» — его невозможно отправить на Украину напрямую, а через третьи государства депортация не может быть осуществлена.

Общественник указал, что для решения этого вопроса было направлено обращение уполномоченному по правам человека в российском регионе Олегу Датских.

25 апреля сообщалось, что прожившую более 30 лет в России гражданку Узбекистана могут депортировать из России из-за ошибки в паспорте.

Ранее в Госдуме призвали ввести новую меру поддержки участников СВО.

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