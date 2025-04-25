В Тюмени захотели депортировать мать участника спецоперации

Прожившую более 30 лет в России гражданку Узбекистана могут депортировать из России из-за ошибки в паспорте. Об этом 72.RU сообщил заместитель председателя ОНК Тюменской области Юрий Рябцев.

По словам Рябцева, об этом он узнал во время посещения центра временного содержания иностранцев (ЦВСИГ). Общественники проверяли условия содержания иностранных граждан, которые ожидают депортации на родину. Серьезных нарушений комиссия не обнаружила, однако несколькими историями общественники заинтересовались, в том числе ситуацией Наили Портновой.

Женщина родилась в 1962 году в Узбекской ССР. После распада СССР, женщина с семьей переехала в Голышманово. Ее муж и дети получили гражданство Российской Федерации, но Наиля не смогла его оформить. В 2000-е годы она даже ездила в Узбекистан, чтобы поменять паспорт Советского Союза на узбекский, чтобы потом подать документы на гражданство. В итоге в Узбекистане женщина получила паспорта с ошибкой в имени, в России ей сказали это исправить.

«У нас это невозможно юридически, наши вводили ее в заблуждение о порядке исправления. Нужно ехать в Узбекистан и там исправлять, а их семья продали там все. Подобные ошибки в паспорте у нас исправлять в суде об установлении факта имеющего юридическое значение уходит 6-8 месяцев, в Узбекистане больше», — рассказал Рябцев.

Портнова просила помощи у депутатов и чиновников, но никто не помог ей в решении проблемы. В феврале 2025 года начальник Голышмановского УМВД решил выдворить женщину из России. В данный момент гражданка Узбекистана содержится в центре временного содержания иностранцев в ожидании депортации. При этом, ее сын в данный момент принимает участие в специальной военной операции.

Рябцев направил обращения, призвав оказать содействие в восстановлении родственных связей и соединении с семьей прокурору Тюменской области Александру Попову, омбудсмену Олегу Датских и полпреду в УрФО Артему Жоге.

До этого мать бойца СВО заявила о пропавших с его счета деньгах за коммунальные долги.

Ранее в Госдуме призвали ввести новую меру поддержки участников СВО.