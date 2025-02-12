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В Госдуме призвали ввести новую меру поддержки участников СВО

Депутат Миронов: бойцам СВО с инвалидностью II группы нужно списывать кредиты
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Павел Лисицын/РИА Новости

В России необходимо предусмотреть новую меру поддержки для бойцов военной спецоперации – при получении инвалидности II группы они должны иметь возможность списать долги по кредитам на сумму до 1 млн рублей. Соответствующий законопроект в Госдуму внес председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов, передает RT со ссылкой на копию документа.

По действующему законодательству полное списание кредитов для военнослужащих предусмотрено при получении I группы инвалидности в ходе СВО, напомнил депутат. Он подчеркнул важность этой меры поддержки, которая помогает людям, нуждающимся в длительном уходе и медпомощи. Однако распространить её нужно и на тех, кто получил военную травму и инвалидность II группы, подчеркнул Миронов.

«Считается, что они могут работать, в состоянии заработать себе на жизнь, а значит, якобы могут оплачивать счета по кредитам, что на самом деле абсолютно не так», — пояснил он.

Необходимость погашения кредитов на фоне невозможности полноценно трудиться бьет по их общему уровню жизни. Поэтому кредитные обязательства таких бойцов нужно прекратить в пределах суммы в 1 млн рублей, заключил парламентарий.

Напомним, в декабре прошлого года в силу вступил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для военнослужащих. Речь идёт о призванных на военную службу по мобилизации или в качестве срочников, а также заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год и их супругах. Списанию подлежат кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года было принято судебное решение о взыскании задолженности и открыто исполнительное производство.

Ранее в Минобре пообещали увеличить квоты для участников СВО в вузах.

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