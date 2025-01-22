Российские войска поразили личный состав и технику ВСУ в более чем 130 районах

Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 136 районах боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в соответствующих операциях принимали участие расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетные войска Вооруженных сил РФ. Кроме того, работали оперативно-тактическая авиация и артиллерия.

«Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах», — подчеркивается в заявлении.

Утром 22 января министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Боевую задачу выполнили расчеты БПЛА и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» в составе группировки войск «Юг».

Как рассказали в ведомстве, бойцы Вооруженных сил РФ поразили ряд целей в месте сосредоточения украинских войск. Благодаря этому контратака ВСУ была сорвана еще до ее начала.

Ранее российские подразделения взяли под контроль один из населенных пунктов в ДНР.