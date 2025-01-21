Российские военные взяли под контроль населенный пункт Волково

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России.
Подразделения группировки войск «Центр» освободили Волково в ДНР», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Министерство отметило, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады национальной гвардии, двух бригад территориальной обороны в районах Щербиновки, Петровки, Дзержинска, Лысовки, Барановки, Славянки, Новоелизаветовки, Соленого, Новоалександровки и Нововасилевки в ДНР.
Украина потеряла до 580 солдат. Украинская армия также лишилась семи боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB французского производства, шести автомобилей и девяти артиллерийских орудий.
Утром 21 января Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 55 беспилотников над российскими регионами.
Ранее Брянская область подверглась массовой атаке дронов.