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Российские войска сорвали попытку контратаки ВСУ на Кураховском направлении

Минобороны России: на Кураховском направлении сорвана попытка контратаки ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Южной группировки войск сорвали попытку контратаки украинской армии на Кураховском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Огнем боевых машин были поражены ряд целей в пункте сосредоточения противника, вследствие чего контратака была сорвана до ее начала», — отметили в ведомстве.

Попытку сосредоточения военнослужащих и техники ВСУ выявили российские расчеты БПЛА, добавили в Минобороны.

19 января украинский военнопленный Максим Корейко рассказал, как командиры ВСУ приказывали подчиненным взрывать многоквартирные дома в Курахово в ДНР, не проверяя наличие в них мирных жителей. По его словам, подразделению, в котором он был, выдали мины, шесть килограммов тротила и приказали взорвать один из подъездов. Солдат не стал отрицать, что в подвале здания могли быть люди.

О взятии Курахово под контроль российских войск Минобороны РФ сообщало 6 января. По данным ведомства, в результате ВСУ были лишены возможности обстреливать административный центр Донецкой народной республики из артиллерийских орудий. В ведомстве рассказали, что данный населенный пункт был важным логистическим узлом для Вооруженных сил Украины.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о невозможности контрнаступления в ДНР.

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