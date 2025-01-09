Депутат Верховной Рады Александр Дубинский высмеял в своем Telegram-канале украинского президента Владимира Зеленского из-за последствий его интервью американскому журналисту Лексу Фридману.

«Финальный пакет помощи Украине от уходящей администрации [президента США Джо] Байдена составит 500 миллионов. До интервью Зеленского — обещали два миллиарда. Вот что значит — хорошо выступить», — написал Дубинский.

В течение трехчасовой беседы с Фридманом Зеленский три раза матерно выразился, причем сделал это на русском языке. Кроме того, украинский лидер заявил, что не уважает и презирает президента России Владимира Путина. Зеленский отметил, что хорошо владеет русским языком, но не будет говорить на нем, чтобы не давать повод президенту РФ Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские — один народ, поскольку они говорят на одном языке.

До этого ирландский журналист Чей Боуз задал вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, уважает ли он народ Украины после слов президента о том, что он презирает русских.

По словам Боуза, речь идет о том самом народе, который благодаря действиям Зеленского лишился церкви, а также лишился демократических прав.

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