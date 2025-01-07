Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского спросили, уважает ли он народ Украины после его слов о русских

Журналист Боуз поинтересовался, уважает ли Зеленский народ Украины
close
Lex Fridman/YouTube

Ирландский журналист Чей Боуз задал вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, уважает ли он народ Украины после слов президента о том, что он презирает русских. Соответствующая публикация появилась на странице в соцсети X (бывшая Twitter) журналиста.

«Мне интересно, уважает ли он свой народ?», - задал вопрос журналист.

По словам Боуза, речь идет о том самом народе, который благодаря действиям Зеленского лишился церкви, а также лишился демократических прав.

До этого Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что презирает русский народ.

Украинский лидер отметил, что хорошо владеет русским языком, но не будет говорить на нем, чтобы не давать повод президенту РФ Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские — один народ, поскольку они говорят на одном языке.
Он добавил, что на Украине живут люди, которые говорят на русском языке, и никто им этого не запрещает.

Ранее Медведев заявил о попытках Запада уничтожить русский язык на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами