Ирландский журналист Чей Боуз задал вопрос украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, уважает ли он народ Украины после слов президента о том, что он презирает русских. Соответствующая публикация появилась на странице в соцсети X (бывшая Twitter) журналиста.

«Мне интересно, уважает ли он свой народ?», - задал вопрос журналист.

По словам Боуза, речь идет о том самом народе, который благодаря действиям Зеленского лишился церкви, а также лишился демократических прав.

До этого Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что презирает русский народ.

Украинский лидер отметил, что хорошо владеет русским языком, но не будет говорить на нем, чтобы не давать повод президенту РФ Владимиру Путину заявлять, что украинцы и русские — один народ, поскольку они говорят на одном языке.

Он добавил, что на Украине живут люди, которые говорят на русском языке, и никто им этого не запрещает.

Ранее Медведев заявил о попытках Запада уничтожить русский язык на Украине.