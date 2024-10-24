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Стало известно, почему Израиль отложил атаку на Иран

Times: Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных документов в СМИ

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Idf Spokesperson/Global Look Press

Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке. Об этом сообщает газета The Times.

«Утечка американских документов отложила атаку в связи с необходимостью изменить определенные элементы стратегии и компоненты», — заявил неназванный источник издания в разведке.

По его словам, Израиль работает над альтернативным планом атаки.

20 октября американский телеканал CNN сообщал, что США проводят расследование по факту утечки документов, которые датированы 15 и 16 октября. Они начали распространяться 18 октября после публикации Telegram-аккаунтом под названием «Middle East Spectator».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что никто из его секретариата не фигурирует в расследовании утечки американских разведданных о подготовке Израиля к атаке на Иран.

В сентябре Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

Ранее шеф Пентагона созвонился с главой минобороны Израиля.

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