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Российские военные за неделю в ДНР сорвали почти 160 воздушных атак ВСУ

УФСБ РФ: за неделю в ДНР сорвано 158 воздушных атак со стороны ВСУ

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За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвано 158 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городами Донецком и Макеевкой в Донецкой народной республике. Об этом сообщает управление ФСБ РФ по ДНР, передает ТАСС.

В частности, в Донецке перехвачены ударные и разведывательные дроны возле школы и электроподстанции. В Макеевке ВСУ планировали ударить по региональному объекту аграрной промышленности.

Взрывотехники УФСБ РФ по ДНР отключили органы управления беспилотных летательных аппаратов и ликвидировали боевые заряды на месте.

17 октября ФСБ РФ сообщала, что российские военные перехватили в Центрально-городском районе Макеевки украинский беспилотник самолетного типа, вооруженный самодельным взрывным устройством на базе кумулятивного боеприпаса. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

15 октября в управлении ФСБ РФ по ДНР сообщили о пресечении атаки украинского беспилотника на школу в Кировском районе города Донецка. Российские системы противовоздушной обороны перехватили FPV-дрон, оснащенный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС РФ в ДНР.

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