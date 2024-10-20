ВС РФ поразили места скопления ВСУ у 15 населенных пунктов в Курской области

Российские солдаты за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 15 населенных пунктов в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что под удары попали места скопления живой силы и техники двух механизированных и одной танковой бригад украинских войск. Также атакам подверглись бойцы одной десантно-штурмовой бригады и одной бригады территориальной обороны ВСУ.

«Нанесено поражение скоплениям <...> ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что удары по украинским формированиям наносили артиллерийские расчеты и армейская авиация в составе Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в ходе отражения атаки на Курскую область российские военные ударили по районам сосредоточения шести бригад ВСУ на территории приграничной Сумской области. Резервы украинских войск заметили около населенных пунктов Павловка, Бубликово, Искрисковщина и Журавка.

Ранее российские солдаты взяли в кольцо около 500 военных ВСУ в Курской области.