Силы ПВО сбили 110 дронов над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников. Об этом информирует Минобороны РФ.

По данным ведомства, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку на российские объекты с применением дронов самолетного типа.

Над Курской областью сбили 43 беспилотника, еще 27 уничтожены над Липецкой областью. 18 дронов перехвачены и уничтожены над Орловской областью, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской, а также один — над Подмосковьем.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 20 октября сообщил, что в регионе отменили опасность атаки БПЛА, которая действовала более чем 10 часов.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ночью проинформировал, что в регионе в результате уничтожения украинских дронов произошли пожары, они уже потушены.

Ранее россиян призвали не сообщать анонимам в соцсетях об атаках БПЛА.