Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили 110 дронов над Россией за ночь

Минобороны: 110 беспилотников уничтожены над регионами России за ночь

close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников. Об этом информирует Минобороны РФ.

По данным ведомства, была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку на российские объекты с применением дронов самолетного типа.

Над Курской областью сбили 43 беспилотника, еще 27 уничтожены над Липецкой областью. 18 дронов перехвачены и уничтожены над Орловской областью, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской, а также один — над Подмосковьем.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 20 октября сообщил, что в регионе отменили опасность атаки БПЛА, которая действовала более чем 10 часов.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ночью проинформировал, что в регионе в результате уничтожения украинских дронов произошли пожары, они уже потушены.

Ранее россиян призвали не сообщать анонимам в соцсетях об атаках БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами