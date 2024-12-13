Стало известно, что Асад сказал офицерам перед побегом

Президент Сирии Башар Асад перед побегом из страны собрал офицеров и заявил, что Россия окажет помощь стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова одного из офицеров, присутствовавших на брифинге.

По его словам, на встрече присутствовали около 30 руководителей армии и служб безопасности в Минобороны Сирии. Асад заверил военных, что российская военная поддержка уже на подходе и призвал сухопутные войска удерживать позиции.

Собеседник агентства отметил, что Асад держал в тайне планы бегства из страны и даже не раскрыл их своему младшему брату Махеру Асаду, который командовал элитной 4-й бронетанковой дивизией.

Источник из окружения экс-президента сообщил Reuters, что 7 декабря в конце рабочего дня Асад сказал своему помощнику, что направляется домой, но вместо этого отправился в аэропорт, откуда вылетел в Москву.

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Позже стало известно, что свергнутый президент Сирии и члены его семьи прибыли в российскую столицу. Москва предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее американский профессор рассказал, о чем свидетельствует прибытие Асада в Россию.