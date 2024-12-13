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Попало на видео, как на МКАД «шашечник» разбил о бензовоз стоящую машину

На МКАД водитель разбил о бензовоз другую машину при маневре и попал на видео

На МКАД водитель, совершивший резкий маневр из правого ряда, врезался в стоящую машину и отбросил ее на бензовоз. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Спецдорпроект».

Авария произошла 5 декабря на 108-м километре трассы. На видеозаписи видно, что в третьем ряду стоит кроссовер с включенной аварийной сигнализацией, мимо него проезжает бензовоз. В этот момент водитель другой легковой машины решил резко перестроиться влево из правого ряда, чтобы объехать поток автомобилей.

В третьем ряду он задел стоящий кроссовер и отбросил его на цистерну бензовоза, а затем сместился правее и сам врезался в левый борт остановившейся машины.

До этого в США 21-летний молодой человек угнал белоснежный Rolls-Royce Cullinan и разбил его о стену ресторана быстрого питания.

Ранее под Калугой от МАЗа оторвался прицеп и протаранил «Газель» на встречной полосе.

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