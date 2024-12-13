Аэропорт Минвод закрыли из-за снегопада

Аэропорт Минеральных Вод временно приостановил прием и отправку рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

Следовавшие в Минводы рейсы пришлось перенаправить в аэропорты Махачкалы, Сочи, Астрахани и Владикавказа.

В Ставропольском крае вечером в пятницу идет сильный снег, метель, на дорогах гололедица. В субботу местный гидрометцентр прогнозирует такую же погоду. Самая холодная ночь в ближайшие дни, по словам синоптиков, ожидается с 14 на 15 декабря.

До этого аэропорт Владикавказа закрыли до 11 часов из-за непогоды. Приостанавливали вылет и прием рейсов.

В конце ноября мощный снегопад накрыл Кавказ. По данным СМИ, из-за непогоды машины вязли на дорогах, а в городах местами пропало электричество. Так, во Владикавказе оборвало провода, свет пропал в селении Балта и поселке Попов хутор.

Ранее в Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за расчистки ВПП от снега.