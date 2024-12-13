Экс-футболист ЦСКА рассказал, как команде попасть в тройку

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха выразил мнение, что команде необходимо усиление для возможной борьбы за тройку чемпионата России. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Для того, чтобы претендовать на призовую тройку, «армейцам» просто необходим центральный нападающий. Забивной, с высоким процентом реализации. Даже у Чалова результативность была выше, чем у Мусаева. Не говоря уже об остальных форвардах», — сказал Хомуха.

В статусе лидера первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее был назван лучший футболист ЦСКА по итогам осени.