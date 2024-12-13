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Шура объяснил, почему отказывается от каверов на песни Мурата Насырова

Певец Шура заявил, что не будет перепевать достояние Насырова

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Личный архив Шуры

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) объяснил, почему отказывается перепевать композиции певца Мурата Насырова. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Шуры, они с Насыровым дружили, делили гримерку, и теперь, когда артиста нет, петь его песни Медведев не будет.

«Многих я исполняю, но как-то именно к нему у меня очень такое сердечное отношение. «Я — это ты, ты — это я»... Я не буду это перепевать. Это его достояние», — отрезал Шура.

13 декабря Мурату Насырову исполнилось бы 55 лет. Исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» не стало 19 января 2007 года. У него остались двое детей. Дочь Лия окончила Российский экономический университет им. Плеханова, а ее брат Аким занялся музыкой, он играет на саксофоне.

Ранее Алена Апина раскрыла правду о приписываемом ей романе с Муратом Насыровым.

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