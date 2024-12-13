Шура объяснил, почему отказывается от каверов на песни Мурата Насырова

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) объяснил, почему отказывается перепевать композиции певца Мурата Насырова. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Шуры, они с Насыровым дружили, делили гримерку, и теперь, когда артиста нет, петь его песни Медведев не будет.

«Многих я исполняю, но как-то именно к нему у меня очень такое сердечное отношение. «Я — это ты, ты — это я»... Я не буду это перепевать. Это его достояние», — отрезал Шура.

13 декабря Мурату Насырову исполнилось бы 55 лет. Исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» не стало 19 января 2007 года. У него остались двое детей. Дочь Лия окончила Российский экономический университет им. Плеханова, а ее брат Аким занялся музыкой, он играет на саксофоне.

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