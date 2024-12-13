В Польше объяснили, почему Варшава не станет отправлять своих миротворцев на Украину

Польша, решившая не отправлять войска на Украину даже после прекращения огня, может косвенно участвовать в возможной миротворческой миссии европейских стран на Украине. Об этом сообщил корреспондент польской радиостанции RMF FM.

По его словам, в Брюсселе считают, что Польша не станет отправлять своих военных на Украину в составе миротворческого контингента для обеспечения перемирия.

«Но это не значит, что Варшава вообще не будет участвовать в этом мероприятии», — сказал журналист.

Он объяснил отказ Польши вводить войска на Украину двумя причинами. Во-первых, в прошлом часть Украины была польской территорией, поэтому присутствие поляков «могло бы вызвать негативную реакцию», отметил он. Во-вторых, большая часть вооруженных сил Польши используется для охраны границы с Белоруссией.

Корреспондент допустил, что Польша может стать логистическим хабом — комплексом из множества складов — для миротворческих сил.

13 декабря глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что Варшава отвергает отправку войск на Украину, так как этот шаг мог бы быть воспринят как попытка раздела страны. На решение не посылать войска на территорию Украины также повлияли «исторические вопросы», отметил он. При этом Варшава отвергает обвинения в том, что Польша хочет оккупировать западную часть Украины, подчеркнул Сивера.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.

Ранее в Польше назвали условие для участия в конфликте на Украине.