Лепс раскрыл, от чего никогда не откажется

Народный артист России Григорий Лепс раскрыл, от чего не сможет отказаться никогда. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

«От общения с друзьями, от женщин никогда не откажусь», — признался певец.

Во время церемонии вручения премии «Золотой граммофон» он также объяснил, уже много лет не получает музыкальных наград. Артист заверил, что сам от них отказался, потому что статуэтки якобы уже некуда складывать.

Также Лепс сообщил, что чувствует себя нормально в свои 62 года.

«Бывает по-разному, возраст все-таки берет свое. Но боремся!» — поделился исполнитель.

Недавно Лепс признался, что у него появились проблемы со связками. Исполнитель жаловался на то, что в последнее время его голосовой аппарат не очень хорошо работает. Артист объяснял это плотным графиком.

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