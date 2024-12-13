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Эксперт заявил об опасениях курдов в связи с приходом Трампа к власти

FT: курды в Сирии опасаются нового прекращения помощи США при Трампе

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Khalil Ashawi/Reuters

Курдские формирования «Сирийских демократических сил» (SDF), выступавшие на стороне США в гражданской войне в Сирии, опасаются нового прекращения помощи при втором сроке избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на эксперта по Ближнему Востоку британского аналитического центра Chatham House Ренада Мансура.

По словам политолога, формирования курдов зависят от отношений с США, однако Вашингтон воспринимает их как необходимый актив, когда это удобно.

«Курдов беспокоит, что их могут считать разменной монетой», — сказал Мансур.

В 2014 году в Сирии начала действовать международная коалиция из 60 стран, действующая под руководством США. Она вмешалась в гражданскую войну в стране, объявив своей целью борьбу с ИГИЛ (организация запрещена в России). Сирийское правительство заявляло, что их операции проводятся без согласия властей страны, Дамаск также требовал распустить международную коалицию.

В 2018 году США объявили о начале вывода американских войск из Сирии. В феврале 2019 года Белый дом сообщил, что в стране остается миротворческий контингент численностью около 200 человек.

Ранее в Пентагоне заявили о наличии в Сирии запасов химоружия.

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