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Подполье сообщило об ударе по складу и ликвидации военных ВСУ в Запорожье

Лебедев: при ударе по складу в Запорожской области уничтожены 20 военных ВСУ

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате удара российской армии по складу с боекомплектом в Запорожской области ликвидированы около 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

«Запорожская область, прилет по складу. Прилетало по складу с БК в пригороде», — заявил он.

Вечером 19 октября Лебедев сообщил, что место расположения иностранных наемников ВСУ поражено в подконтрольном Киеву Запорожье. Рядом с этой локацией располагался небольшой склад боеприпасов, который взорвался после удара. Днем сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике.

Ранее СМИ узнали о готовности США пригласить Украину в НАТО.

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