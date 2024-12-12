Медведев рассказал, что привез Си Цзиньпину от Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что привез председателю КНР Си Цзиньпину личное послание от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Медведев в ходе переговоров с Си Цзиньпином.

Он уточнил, что рад новой встрече с главой КНР. Два года назад такая же встреча проходила «по линии взаимодействия между правящими партиями».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить, передал ли глава РФ Владимир Путин послание председателю КНР Си Цзиньпину через заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, находящегося с визитом в Пекине.

Вечером 10 декабря Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого запланированы встречи с высшим руководством Китая, посещение Музея истории Коммунистической партии КНР и возложение венка к Памятнику народным героям.

Ранее Миронов направил Медведеву обращение с предложением снять мораторий на смертную казнь для террористов.