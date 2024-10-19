Над приграничным регионом РФ уничтожили 8 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил защитников и отметил, что опасность атаки сохраняется. Глава региона предупредил жителей, что в случае обнаружения обломков дронов не рекомендуется к ним приближаться и прикасаться. В этом случае необходимо сообщить об опасной находке по телефону 112, отметил Смирнов.

19 октября Минобороны РФ сообщило, что около 16:20 средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области.

Также в субботу с 09:40 до 12:10 российские военные сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Курской и Белгородской областями.

В ночь на 18 октября силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией РФ: над Орловской областью было сбито 18 дронов, семь — над Курской, еще три — над Брянской.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.