Ловчев объяснил, почему «Спартак» считают главным претендентом на золото РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал причины, по которым столичный клуб называют главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» сейчас хорош, вопросов нет. И смотреть приятно, и голов много забивают. Но защитники остались пока те же, не сменили их. И хорошо клуб играет с командами, которые дают играть и сами играют. Дело не в том, что сейчас перерыв будет, а в том, что другие команды сделали, тот же «Зенит», — заявил Ловчев.

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее была названа причина успеха «Спартака» в РПЛ.