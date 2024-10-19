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В Одесской области произошла серия взрывов

«Страна.ua»: в Одесской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

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Nina Liashonok/Reuters

В Одесской области Украины произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

«Взрывы в Одесской области», — говорится в сообщении издания.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги слышны также в Николаевской и Сумской областях.

До этого издание Military Watch Magazine написало, что после удара российским ракетным комплексом «Искандер» по прибывшему из Европы в одесский порт контейнеровозу был уничтожен «очень ценный груз».

С 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами, российские вооруженные силы начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Атакуются объекты энергетики, оборонной промышленности и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно, порой охватывая всю территорию Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска избегают атак на жилые здания и социальные объекты.

Ранее в подполье заявили об ударе по колонне ВСУ в Одесской области.

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