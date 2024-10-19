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Нетаньяху после атаки БПЛА обвинил «агентов Ирана» в попытке своей ликвидации

Нетаньяху после атаки дрона заявил, что «агенты Ирана» хотели его ликвидировать

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JINI/Global Look Press

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в соцсети X обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались ликвидировать его вместе с супругой во время атаки БПЛА у Кесарии.

По словам политика, пытавшиеся совершить на него покушение допустили «горькую ошибку».

«Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал Нетаньяху.

Он пообещал, что Армия обороны достигнет поставленных целей, страна вернет всех заложников из сектора Газа, а «любой, кто причинит вред гражданам Государства Израиль, заплатит за это высокую цену».

19 октября канцелярия премьера Израиля сообщила, что беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. Изначально в атаке участвовали три дрона, запущенных из Ливана. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет. После произошедшего Нетаньяху заявил в видеообращении, что его страну «ничто не остановит», она будет идти вперед до победного конца. Высокопоставленный источник в кабмине Израиля после произошедшего сообщил, что атака БПЛА на частную резиденцию премьера была попыткой Ирана устранить политика.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда тысячи вооруженных сторонников палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Ранее Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.

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