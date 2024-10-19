Силы ПВО сбили украинский беспилотник над российским регионом

Министерство обороны России сообщило, что пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применение беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Атака была пресечена около 16:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

До этого министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили по одному беспилотнику Вооруженных сил Украины над Курской и Белгородской областями. Минобороны до этого сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что силы ПВО в течение ночи и утра 19 октября сбили над регионом 17 беспилотников ВСУ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.