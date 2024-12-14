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Россиянам рассказали о новой уловке мошенников с уведомлениями о посылках

Храпунова: мошенники для получения данных посылают жертвам сообщения о посылках

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники для получения персональных данных и платежных реквизитов посылают жертвам сообщения о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке из СМС. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, в последнее время выросло число случаев обмана с использованием ссылок из поддельных сообщений от известных служб доставки.

«Якобы жертве приходит сообщение о поступлении посылки, информацию о которой можно узнать по ссылке», — заявила эксперт.

Она рассказала, что при переходе по ссылке жертва заходит на поддельный сайт известного сервиса доставки, который является копией оригинала. Затем у жертвы запрашиваются персональные данные и и платежные реквизиты.

Также Храпунова призвала помнить, что переход по ссылкам из сообщений от неизвестных пользователей крайне опасен, особенно если посылка не ожидается. Любое поступление посылки можно проверить через официальные сайты или приложения сервисов, добавила она.

В декабре МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества через доставку цветов.

Ранее мошенники в Telegram научились красть деньги через схему с «лайками».

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