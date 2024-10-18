На Украине с начала СВО открыли десятки тысяч производств по дезертирству

На Украине с начала российской специальной военной операции было открыто почти 90 тысяч производств по самовольному оставлению части и дезертирству. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на офис генерального прокурора республики.

Отмечается, что больше половины этих производств были открыты за 2024 год — 59 606 случаев. До суда дошли только 4698 производств, закрыты были 2592.

Среди областей лидер — Донецкая народная республика (8 574) (часть региона находится под контролем украинской армии. — Прим. ред.).

Конкретно по дезертирству с 2022 года было открыто 29 521 производство. В суд переданы 442, почти столько же были закрыты — 414.

16 октября издание «Украинская правда» сообщало, что с января по сентябрь 2024 года на Украине зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые девять месяцев текущего года было выявлено 35 307 фактов самовольного оставления воинской части и 18 196 случаев дезертирства (17 658 и 7 883 случая в 2023 году).

Ранее в Раде назвали две причины дезертирства в украинской армии.