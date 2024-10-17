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Еще семь беспилотников сбили над Орловской областью

Клычков: еще семь дронов украинской армии сбили в небе над Орловской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

В небе над Орловской областью силы противовоздушной обороны уничтожили еще семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Еще семь БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — отметил он.

Клычков заверил, что в результате атаки дронов никто не пострадал, повреждений в регионе нет. В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий, добавил губернатор.

Минобороны РФ сообщало, что днем в небе над Орловской областью меньше, чем за час обезвредили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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