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Власти Курской области сообщили, что над регионом была сбита украинская ракета

Смирнов: над Курской областью сбили ракету и БПЛА самолетного типа

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над регионом были сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа.

«Одна украинская ракета и БПЛА самолетного типа сбиты в Курской области сегодня днем», — поделился Смирнов.

Он поблагодарил российские силы противовоздушной обороны и защитников границы.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские войска днем 17 октября атаковали регион при помощи беспилотников. Ранее Богомаз также сообщал о ликвидации четырех украинских беспилотников.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь системы ПВО сбили над Россией 13 украинских беспилотников. Шесть дронов уничтожили над территорией Орловской области. Еще четыре аппарата сбили над Курской областью, а над Брянской областью — три беспилотника, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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