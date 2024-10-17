Белоусов поздравил российских солдат со взятием Максимильяновки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму российским солдатам, принимавшим участие в боях за село Максимильяновку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства страны.

В заявлении уточняется, что населенный пункт под свой контроль взяли военные 150 гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Она была создана в 2016 году и является тактическим соединением Сухопутных войск РФ.

«С первых дней специальной военной операции, военнослужащие 102 и 103 мсп (мотострелковых полков. — «Газета.Ru»), 68 и 163 тп (танковых полков. — «Газета.Ru») дивизии показывают свою отвагу, упорство и мастерство, продолжая вытеснять неонацистов с нашей земли», — подчеркнул Белоусов.

Он добавил, что заслуги российских воинов-гвардейцев навсегда останутся в памяти жителей РФ. Министр поблагодарил солдат за верность стране и присяге, а также пожелал им здоровья и дальнейших успехов.

При этом в ведомстве обратили внимание, что к текущему моменту за проявленные на поле боя героизм и мужество 11 представителей 150 гвардейской мотострелковой дивизии были удостоены звания Героев России. Еще более 4,6 тыс. солдат в составе этого соединения получили различные государственные награды.

17 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под свой контроль Максимильяновку.

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