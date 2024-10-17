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Названы страны, чьи военные действуют на стороне ВСУ

Ганчев рассказал, что в ВСУ воюют бойцы из Польши, Германии и Франции

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военнослужащие стран Североатлантического альянсаПольши, Германии и Франции — действуют на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Это, по сути, уже представители регулярных войск блока НАТО. Они по-прежнему присутствуют», — отметил он.

Ганчев уточнил, что соответствующая информация поступает от местных жителей.

По его словам, в рядах украинской армии появлялись граждане всех стран Североатлантического альянса, но основная часть — поляки, немцы и французы.

Директор ФСБ России Александр Бортников отмечал, что кадровые военные стран НАТО помогают Вооруженным силам Украины планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий. По его словам, западные страны нацелены на повышение интенсивности военных действий на территории Украины и «демонстрируют санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на территории» РФ, а также «непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевых действий».

Премьер-министр Польши Дональд Туск признавал, что на территории Украины находятся военные НАТО. По его словам, альянс помогает Украине настолько, насколько может. Без этой поддержки Вооруженные силы Украины не смогли бы так долго сдерживать натиск российских сил, отметил Туск.

Ранее сообщалось, что на Украине солдаты ВСУ и наемники ссорятся из-за дефицита снабжения.

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Операция на Украине
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