Российские армейские вертолеты атаковали бронетехнику ВСУ в Курской области

Российские армейские вертолеты Ка-52М нанесли ракетные удары по бронетехнике и военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в этот раз применялись авиационные ракеты для нанесения ударов по разведанным целям ВСУ.

Выпустив ракеты, экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, произвели выстрелы по тепловым ловушкам и вернулись на площадку вылета. Личный состав и бронированная военная техника украинской армии были уничтожены.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее ВКС России нанесли удар по ВСУ в курском приграничье.