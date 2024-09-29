Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

В Кировоградской и Винницкой областях Украины звучит воздушная тревога. Это следует из онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.

В Кировоградской области тревогу объявили в 02:14 мск, а в Винницкой — в 02:02 мск.

До этого воздушная тревога звучала в Киевской, Одесской, Сумской и Житомирской областях.

Накануне в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв во время воздушной тревоги. Кроме того, в Полтавской области выявили повреждения на объекте энергетической инфраструктуры.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

В Минобороны РФ подчеркивали, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.