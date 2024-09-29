Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

РИА Новости: тревога звучит в Винницкой и Кировоградской областях Украины

close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Кировоградской и Винницкой областях Украины звучит воздушная тревога. Это следует из онлайн-карт министерства цифровой трансформации страны.

В Кировоградской области тревогу объявили в 02:14 мск, а в Винницкой — в 02:02 мск.

До этого воздушная тревога звучала в Киевской, Одесской, Сумской и Житомирской областях.

Накануне в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв во время воздушной тревоги. Кроме того, в Полтавской области выявили повреждения на объекте энергетической инфраструктуры.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

В Минобороны РФ подчеркивали, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами