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Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

МО: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ в 141-м районе

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов и цеха по производству беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141-м районе. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

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