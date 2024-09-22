Минобороны сообщило о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов и цеха по производству беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 141-м районе. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6, а также нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.