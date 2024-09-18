ВС России уничтожили более 170 солдат ВСУ в Волчанске

Подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Волчанска Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в городе Волчанске продолжаются тяжелые бои.

9 сентября министерство обороны РФ распространило видео, на котором показано уничтожение командного пункта ВСУ в Харьковской области. Объект находился в районе населенного пункта Грушевка.

Как рассказали в Минобороны, российские военнослужащие нанесли удар при помощи фугасной авиационной бомбы. Снаряд был оснащен универсальным модулем планирования.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ докладывают о превосходстве ВС РФ у Волчанска.