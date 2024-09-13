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Российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России

Минобороны: ВС РФ отразили три попытки прорыва границы России в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать границу России у трех населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый путь, Медвежье и Веселое», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 50 человек личного состава. Кроме того, ВС РФ уничтожили пять танков, две боевые машины пехоты, а также бронетранспортер, девять боевых бронированных машин. Среди прочего были ликвидированы два автомобиля и две инженерные машины разграждения.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления российской армии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ снимают личный состав с других направлений для переброски в Курскую область.

Ранее в США рассказали об огромной цене ВСУ из-за наступления на Курскую область.

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