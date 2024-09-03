Командир «Ахмата» сообщил о передвижении техники ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в Курской области ночью было зафиксировано передвижение шести единиц техники украинских войск. Такой информацией он поделился в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«Чуть далековато было. Мы фиксируем все, что шевелится в нашем направлении», — сказал Алаудинов.

По словам командира, российские военные выбивают и уничтожают украинских солдат «очень серьезными партиями».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение на территорию Курской области не облегчило положение на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой народной республике для Киева.

Газета Financial Times писала, что Зеленский подвергся критике со стороны военных и законодателей из-за продвижения российских военных на востоке. Как пишет FT, многие украинцы праздновали вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область 6 августа, надеясь, что это заставит Москву перенаправить войска на новый фронт и переломить ход конфликта в пользу Украины, но прорыв линии фронта в Донбассе вызвал негативную реакцию в адрес украинского руководства.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.