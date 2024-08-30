Польша отказалась обучать солдат ВСУ на территории Украины

Польша не будет участвовать в обучении украинских военных на территории Украины. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский перед началом неформальной встречи глав Минобороны стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — заявил Залевский.

По его словам, Варшава выступает за обучение украинских солдат на территории Европейского союза. Залевский подчеркнул, что польские власти считают его более эффективным.

30 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран — членов ЕС договорились, что обучение военнослужащих с Украины будет проходить за ее пределами.

До этого латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что в 2023 году его страна обучила четыре тыс. украинских военных. Как он сказал, благодаря этому Рига внесла значимый вклад в тренировочную миссию ЕС для Украины (EUMAM Ukraine).

Ранее в Финляндии признали, что в стране проходят тренировки украинских бойцов.